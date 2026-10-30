Combatir y oponerse a la corrupción en el gobierno es la más alta obligación del patriotismo: Valenzuela

-Durante la IX Cumbre de Fiscales Anticorrupción en Baja California Sur

El titular de la FACH expuso ante fiscales y representantes de organismos internacionales los resultados históricos de Chihuahua en la investigación y persecución de delitos por corrupción.

La Paz, Baja California Sur.–Con un llamado a cerrar filas contra la corrupción desde las instituciones y la sociedad, el Fiscal Anticorrupción del Estado de Chihuahua, Mtro. Luis Abelardo Valenzuela Holguín, participó como ponente en la Novena Cumbre de Fiscales Anticorrupción, celebrada en La Paz, Baja California Sur.

En el encuentro compartió foro con destacadas personalidades, como el coronel Paolo Brucato, de la Guardia di Finanza Italiana; Jorge H. Uribarri II, agente especial titular del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y Darío Duarte, titular del FBI en anticorrupción para América Latina. Allí convocó a sus homólogos y a la ciudadanía a trabajar conjuntamente para combatir este flagelo y asumir con seriedad una responsabilidad ineludible con el país.

Durante su intervención, el titular del Ministerio Público Anticorrupción retomó la reflexión del autor Edward Griffin, quien plantea que oponerse a la corrupción en el gobierno constituye la más alta obligación del patriotismo. En ese sentido, subrayó que enfrentar estas conductas exige mucho más que discursos: requiere instituciones con voluntad, capacidad de actuación, responsabilidad y rigor técnico para hacer cumplir la ley, así como ciudadanos dispuestos a no permanecer indiferentes ante los abusos en el servicio público.

En su exposición destacó los avances que han marcado un precedente en la historia de la justicia anticorrupción en la entidad, como la recuperación de activos, detenciones, procesos y resoluciones judiciales contra presidentes municipales que se encontraban en funciones al momento de los hechos investigados, además del proceso penal iniciado contra un juez por presuntas conductas de corrupción. Estos asuntos, señaló, reflejan que la aplicación de la ley debe alcanzar a cualquier persona, sin importar el cargo o la posición institucional que ocupe.

El Fiscal enfatizó que la consolidación de instituciones autónomas, profesionales y con capacidad de investigación es indispensable, pero también lo es la participación de ciudadanos valientes que denuncien, exijan y se opongan a las prácticas que dañan el patrimonio público y debilitan la confianza social.

> “Debemos tener mucho cuidado en que las fiscalías no sean parte de las agendas políticas electorales y se puedan cometer excesos en el servicio público”, señaló.

La participación del Fiscal Valenzuela en este encuentro internacional permitió compartir experiencias y resultados con autoridades especializadas de otros países, además de refrendar la importancia de la cooperación y el intercambio de conocimientos frente a los desafíos que enfrenta México en la materia.

“La FACH está abierta al mundo para adquirir certificaciones internacionales de organismos extranjeros que nos permitan tener una institución sólida y acreditada a nivel nacional e internacional en la investigación y persecución de delitos por hechos de corrupción”, finalizó.