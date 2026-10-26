Reportan muerte de streamer ‘El Komanche’ en Monterrey; identidad aún sin confirmación oficial

Medios locales de Nuevo León y publicaciones en redes sociales reportaron que un hombre localizado sin vida en una vivienda de Monterrey podría ser el influencer conocido como “El Komanche”.

Sin embargo, su identidad seguía sin confirmación oficial al corte de los reportes consultados, por lo que no puede darse por acreditado el fallecimiento del creador de contenido.

De acuerdo con ABC Noticias, el hallazgo ocurrió en un domicilio de la calle Paseo de Niza, en la colonia Paseo de Cumbres. La persona fallecida tendría entre 30 y 35 años.

La periodista Yadith Valdez informó que los propietarios acudieron a revisar la vivienda después de que vecinos señalaran que la puerta permanecía abierta desde el día anterior. Durante esa revisión encontraron al hombre sin signos vitales, lo que generó una movilización policiaca.

Por su parte, medios como Vocifera MX señalaron de manera preliminar que no se habrían localizado huellas visibles de violencia. Las circunstancias y causas del fallecimiento permanecían bajo investigación, mientras se esperaba que las autoridades confirmaran la identidad.

Con información de López-Dóriga Digital y medios locales