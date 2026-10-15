Reportan la detención del influencer Naim Darrechi en Madrid; enfrentaba acciones legales de la mamá de Abelito

Este miércoles, el creador de contenidos Derek Trejo reportó la detención del influencer español Naim Darrechi en el aeropuerto de Madrid; el hecho ocurre un par de semanas después de que la señora Cristina Romero Álvarez, mamá del influencer Abelito, anunciara que emprendería acciones legales en su contra por presuntos tocamientos de índole sexual.

A través de una transmisión en vivo, Derek Trejo detalló que intentaría comunicarse con la familia de Darrechi para informarles sobre la situación.

“Gente, detuvieron a Naim aquí en el aeropuerto, me está diciendo ahorita en este momento. Porfa, que todo esté bien, que todo esté bien, por favor”, expresó.

En otra transmisión en la plataforma Kick, Trejo explicó que acordaron verse en el aeropuerto; primero hablaron por teléfono para definir dónde se iban a hospedar. Después de unas horas, Darrechi le marcó para informarle que fue detenido por las autoridades españolas.

“Quisiera contarles más cosas, pero yo no sé, me he tratado de comunicar con él, ya no le entran las llamadas o los mensajes, voy a regresar al aeropuerto a ver si me dan una información”.

El pasado 1 de octubre, la mamá del influencer Abelito anunció que emprenderá acciones legales contra tres personas, entre ellas Darrechi, por presuntos tocamientos no consentidos durante la fiesta de su hijo.

“Quiero hacer público que he decidido emprender las acciones legales correspondientes por los hechos de naturaleza sexual de los que fui víctima durante una reunión social el día 27 de septiembre de 2026, donde, aun siendo yo una persona de la tercera edad, sufrí tocamientos y roces corporales sin mi consentimiento, con la excusa de estar bailando”, explicó.

Durante la fiesta de cumpleaños de Abelito, los señalados bailaron con la señora, pero supuestamente el influencer Darrechi se colocó detrás de Cristina Romero y se acercó de manera inapropiada.

Posteriormente, él se refirió al tema y dijo: “No sabía que era la mamá del Abelito y estábamos bailando; le apoyé todo, se la recargué en el cuello”.