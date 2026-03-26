Reportan hombre lesionado en la colonia Rigoberto Quiroz; descartan herida de bala

Chihuahua, Chih.— Un hombre fue reportado como lesionado por arma de fuego la noche de este jueves en el cruce de las calles 6 de Enero y 15, en la colonia Rigoberto Quiroz, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal y personal de la Fiscalía General del Estado.

Al arribar al lugar, los agentes localizaron a un hombre de aproximadamente 55 años de edad tirado sobre la banqueta, con rastros hemáticos y múltiples golpes visibles. El sujeto, quien se encontraba en estado de ebriedad, manifestó que había sido golpeado y que presuntamente le habían disparado; sin embargo, tras una revisión realizada por las autoridades, se confirmó que únicamente presentaba lesiones por golpes y no heridas producidas por arma de fuego.

Debido a su condición etílica, el hombre no pudo proporcionar mayor información sobre lo ocurrido, ya que divagaba en sus declaraciones. Los agentes únicamente tomaron nota del reporte y se indicó que la persona esperaba solicitar un servicio de transporte por aplicación para trasladarse a su domicilio en el municipio de Aquiles Serdán. No se reportaron personas detenidas.