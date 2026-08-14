Escucha Manque Granados propuestas de mujeres líderes de distintos sectores para fortalecer a Chihuahua

Manque Granados, diputada federal por Chihuahua, atendió la invitación del colectivo ‘Mujeres en Conexión’, para participar en un encuentro con mujeres líderes de sectores como la industria, la academia, asociaciones civiles, para identificar necesidades de la ciudad, y diseñar propuestas y programas que beneficien a la comunidad chihuahuense.

El evento, realizado en el Club Campestre de Chihuahua, se consolidó como un espacio para reivindicar la participación política de las mujeres, con el objetivo de reconocer que su liderazgo no se limita a ocupar espacios públicos, sino que se ejerce todos los días desde las familias, las empresas, las instituciones, las comunidades y las organizaciones.

Las participantes se distribuyeron en mesas de trabajo en el salón principal del Club Campestre, donde intercambiaron experiencias y analizaron los principales retos que enfrentan las mujeres y la ciudad, desde distintas realidades y perspectivas.

En este sentido, Manque Granados fue invitada a dialogar con las asistentes, para posteriormente integrarse al ejercicio y recabar las iniciativas para llevarlas a la Cámara de Diputados y a los distintos espacios donde pueda impulsar soluciones, con la convicción de que escuchar directamente a las mujeres permite construir una agenda más cercana a la realidad.

“No quiero darles un discurso sobre lo que yo pienso que Chihuahua necesita. Vine a abrir la puerta y a escucharlas a ustedes, porque en este salón hay más experiencia, oficio y conocimiento sobre la ciudad que lo acumulado con años de escritorio”, señaló Manque Granados durante su mensaje a las mujeres.

Entre los temas abordados estuvieron la inclusión de mujeres con discapacidad, la accesibilidad, necesidades de la zona rural, la conciliación entre la vida laboral y familiar, el impulso de niñas y jóvenes en áreas STEM, fortalecimiento a estancias infantiles, el reconocimiento a empresas e instituciones que generan mejores condiciones para las mujeres y la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.

El evento contó con la participación de mujeres destacadas en la sociedad civil, el sector empresarial, la academia, gobierno y comunidades diversas, entre quienes destacaron Águeda Lozano e Imelda Kalisch, así como representantes de cámaras empresariales, como es el caso de Myrna de las Casas directora de INDEX; Liliana Aranzola, presidenta de COCENTRO; Jenny Jacinto, presidenta nacional de Mujeres Industriales de CANACINTRA; y Cecilia Caro, socia fundadora de AMMJE, entre otras.

“Las mujeres tenemos mucho que decir, pero sobre todo mucho que aportar. Cuando nos escuchamos, cuando ponemos nuestra experiencia sobre la mesa y cuando hacemos valer nuestra voz, también estamos definiendo el Chihuahua que queremos”, concluyó Manque Granados.