Reportan detonaciones en la colonia Santa Rosa; aseguran vehículo y casquillos

La noche de este jueves se registraron detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Séptima y Samaniego, en la colonia Santa Rosa, lo que generó una fuerte movilización policiaca en el sector.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Policía Municipal acudieron de inmediato al lugar tras recibir el llamado al sistema de emergencias y procedieron a acordonar la zona para garantizar la seguridad de los vecinos. Las primeras versiones apuntan a que el incidente habría derivado de una riña familiar.

Testigos señalaron que un hombre arribó a bordo de una pick-up GMC Sierra y realizó al menos cuatro disparos, uno de los cuales impactó en la fachada de la vivienda señalada. En el sitio fueron asegurados varios casquillos percutidos calibre .380.

El presunto responsable logró darse a la fuga; sin embargo, en el lugar fue asegurada la camioneta, la cual además presentó daños luego de chocar contra el portón de la propiedad. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el paradero del implicado.