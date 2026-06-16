Vinculan a proceso a exlider sindical de la UACH y expresidenta de vigilancia por administración fraudulenta

El Tribunal de Segunda Instancia resolvió revocar el auto de no vinculación a proceso que había sido dictado previamente en favor de Ricardo M.A. ex Secretario General y Carolina M.A. quien se desempeñaba como presidente de vigilancia durante la administración 2019-2022 del STSUACH, dentro de la causa penal iniciada por hechos relacionados con el delito de administración fraudulenta en perjuicio del sindicato.

Asimismo, el Tribunal determinó dictar auto de vinculación a proceso en contra de ambos imputados, al considerar que existen ELEMENTOS SUFICIENTES para que el procedimiento penal continúe conforme a derecho.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía el 11 de julio de 2023 durante la administración sindical 2022-2025, por el entonces Secretario General Salvador Salgado, derivada de irregularidades detectadas en el manejo de cuentas correspondientes al periodo de la administración sindical 2019-2022.

Como parte de la investigación se realizaron diversas diligencias, entre ellas un dictamen pericial en materia contable que estimó un detrimento patrimonial por la cantidad de $16,690,959.60 (dieciséis millones seiscientos noventa mil novecientos cincuenta y nueve pesos con sesenta centavos).

Durante el desarrollo del procedimiento y desde el mes de julio de 2025, se llevaron a cabo múltiples audiencias y actuaciones procesales en las que los imputados buscaron el diferimiento de las audiencias en al menos 7 ocasiones, con el fin de evitar enfrentar su responsabilidad penal.

Hasta que finalmente en marzo de 2026 se les formuló imputación y se emitió inicialmente una resolución de no vinculación a proceso; sin embargo, dicha determinación fue apelada por la Fiscalia y la asesoría jurídica del sindicato y tras analizar los antecedentes de la investigación y los agravios planteados, el Tribunal de Segunda Instancia señaló que la apreciación de la jueza de control de primera instancia fue incorrecta y resolvió revocar la no vinculación y dictar directamente el auto de vinculación a proceso en contra de Ricardo y Carolina, ambos de apellidos M. A., ya que se acreditó su participación en el delito de administración fraudulenta.

La resolución emitida permite que el proceso penal continúe y que los hechos denunciados sean analizados en las siguientes etapas procesales por las autoridades competentes.

Al respecto, ex líder sindical Salvador Salgado García compartió un video al gremio sindical informando a los trabajadores la resolución emitida por el Tribunal de Segunda Instancia.