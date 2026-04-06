Reporta SICT bloqueo total en el Km 20 de la entrada a Juárez y cierre parcial en caseta Sacramento

Ante los bloqueos anunciados por transportistas y campesinos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reporta que a las 12:00 horas, se informa:
– Cierre total de rotonda ubicada en kilómetro 20, en la entrada de Ciudad Juárez
– Cierre de Caseta Sacramento, sin acceso por carriles laterales, se canaliza todo por carriles 4 y 5, paso a vehículo chico.
*Sin novedad*
– Caseta libramiento Oriente
– Caseta el Tornillo
– Caseta Camargo
– Caseta Saucillo
– Caseta Cuauhtémoc
– Caseta Jiménez
– Caseta Sabalza
– Estación Palomas
– Caseta Villa Ahumada
– Estación Casas Grandes
* Estación Parral
⚠️Las condiciones pueden cambiar en cualquier momento; se actualizará la información conforme avance la situación.
🚗 Conduce con precaución, anticipa tus traslados y sigue las indicaciones viales.