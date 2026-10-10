Reporta Presidente de Panamá carreteras colapsadas por sismo

El Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que su país vive un “desastre grande”, tras el terremoto de magnitud 7.7 que provocó el colapso de algunos edificios, sin que se reporten víctimas hasta ahora.
El sismo, con epicentro a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, afectó principalmente el suroeste del país.
“El desastre que estamos enfrentando es grande”, dijo Mulino a la prensa, al señalar que hay carreteras “totalmente colapsadas”.El Servicio Geológico de Estados Unidos informó primero que el sismo tuvo magnitud 9, pero posteriormente lo rebajo a 7.6 y después lo ajustó a 7.7.
Información de Agencia Reforma