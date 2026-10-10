Navi Pillay recibe el Nobel de la Paz por su lucha contra los crímenes de guerra

Lo que debía ser una jornada de felicitaciones para Navi Pillay, ex Jueza de la Corte Penal Internacional (CPI), se convirtió en un día de embestida también.

El Comité del Nobel de la Paz la distinguió ayer con este galardón por su lucha para llevar ante la justicia los crímenes de guerra.

Sudafricana, Pillay encabezó un panel que el año pasado resolvió que Israel cometió genocidio en Gaza.Aunque la decisión fue celebrada por la Unión Europea y la ONU, el Presidente de EU, Donald Trump, consideró que la elección de Pillay “degrada” el galardón.

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre quien la CPI mantiene una orden de arresto, calificó a la ex magistrada de “sectaria que contribuyó a la demonización de los judíos”.

Información tomada de Agencia Reforma