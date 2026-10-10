IMSS llama a romper el silencio y fortalecer el cuidado de la salud mental

La atención de la salud mental requiere algo más que palabras de aliento: escuchar sin prejuicios, reconocer las señales de alerta y buscar ayuda oportuna son acciones fundamentales para cuidar el bienestar emocional, destacó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el marco del Día Mundial de la Salud Mental.

La conmemoración invita a reflexionar sobre la manera en que las personas expresan sus emociones y acompañan a quienes atraviesan momentos difíciles. Frases como “cuídate” o “ánimo” pueden convertirse en una oportunidad para ofrecer apoyo genuino, siempre que exista disposición para escuchar y comprender las necesidades de los demás, sin minimizar sus problemas.

Como parte de sus estrategias de prevención, el IMSS realiza acciones de detección temprana en los módulos de PrevenIMSS, donde el personal médico puede identificar señales asociadas con depresión, ansiedad y crisis de pánico. Tras una valoración inicial, los pacientes pueden recibir orientación y, de acuerdo con sus necesidades, ser canalizados a servicios especializados.

Para quienes requieren orientación, el Instituto dispone del número telefónico 800 2222 668, opción 4, con servicio de lunes a domingo, de 7:00 a 23:00 horas. En situaciones de riesgo, también se puede acudir a los servicios de urgencias, disponibles las 24 horas.

El IMSS enfatizó que promover la salud mental implica mantener acciones constantes de prevención, atención y acompañamiento, así como combatir el estigma que todavía rodea a estos padecimientos. La escucha activa, el respeto y el acceso a servicios profesionales son esenciales para que las personas puedan expresar lo que sienten y recibir atención oportuna, digna y sin discriminación.