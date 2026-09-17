Reporta Municipio incendio controlado en el relleno sanitario

En menos de una hora se logró controlar el siniestro y se contempla una hora más de trabajo para extinguirlo

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa que el incidente en las instalaciones del relleno sanitario se encuentra bajo control.

Lo anterior, ya que a las 10:00 de la noche de este miércoles 16 de septiembre, personal del relleno sanitario se percató de la presencia de fuego en uno de los taludes de la celda.

Al instante se activaron protocolos establecidos para comenzar con los trabajos para sofocar el mismo, además de solicitar apoyo del H. Cuerpo de Bomberos.

Al momento se encuentra controlado y extinto en un 90 por ciento, sin embargo, se continuará con las labores necesarias hasta que ya no exista riesgo de que el fuego reavive.

En el operativo se contó con la presencia de 17 elementos del H. Cuerpo de Bomberos, tres camiones cisterna y dos extintoras, así como personal de la Dirección de Servicios Públicos y de Protección Civil Municipal.