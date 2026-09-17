Se incendian relleno sanitario; bomberos logran sofocarlo

Elementos de bomberos sofocan un fuerte incendio en celdas del relleno sanitario, las llamas se alzaron de manera rapida.

El reporte indica que el fuego comenzó en unas de la celdas y se expandió por lo cual fue necesario el apoyo de varias cisternas para sofocar el fuerte incendio.

Hasta el momento elementos del cuerpo de bomberos trabajan en la zona para evitar que se propague más y mantener el control.

Cabe destacar que se ha dado un operativo en la zona con personal como parte del apoyo a controlar el incidente.