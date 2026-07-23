Renuncia director del Registro Público, seguirá su trayectoria como notario público

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda manifestó que la semana pasada recibió la renuncia de Leobardo Meza Fourzan como director del Registro Público de la Propiedad y el Notariado, quien se desempeñaba en el cargo desde marzo del año pasado.

De la Peña mencionó que la salida de Leobardo Meza responde a su intención de continuar su trayectoria dentro del notariado público.

“Lo que corresponde a mi persona, bueno, pues es garantizar que en esa oficina sigan fluyendo las cosas como tienen que fluir y así es como se ha hecho”.

Asimismo, recordó que en las últimas semanas ha venido trabajando de la mano del gremio notarial en un paquete de modificaciones que legislativas que permitan que las Notarías Públicas dispongan de herramientas tecnológicas para la digitalización de archivos y manejo de firmas electrónicas.