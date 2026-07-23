Volcadura de tráiler de LALA desata rapiña en la carretera Delicias–Chihuahua

Un tráiler cargado con productos lácteos de la empresa LALA volcó la tarde de este miércoles en el kilómetro 200 de la carretera Delicias–Chihuahua, en el sentido de norte a sur, lo que provocó actos de rapiña por parte de varios automovilistas.

De acuerdo con el reporte preliminar, el operador de la pesada unidad perdió el control, salió de la carpeta asfáltica y terminó volcado sobre su costado derecho. El conductor sufrió únicamente lesiones leves y fue atendido en el lugar.

Tras el accidente, varios conductores que transitaban por la zona detuvieron la marcha de sus vehículos, entre ellos camionetas tipo pick up, para llevarse parte de la mercancía esparcida tras la volcadura.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para hacerse cargo del accidente, controlar la circulación y realizar las diligencias correspondientes. Asimismo, se encargaron de resguardar el área y documentar lo ocurrido.