Llega la edición 2026 del Festival Internacional de Jazz Armando Nuñez

-Se celebrará del 4 al 6 de agosto en el Teatro de la Ciudad, el Armónico Centro Cultural y otros foros culturales.

Los próximos 4, 5 y 6 de agosto se llevará a cabo la quinta edición del Festival Internacional de Jazz Armando Nuñez en el Teatro de la Ciudad, el Armónico Centro Cultural, así como en otros foros alternativos de Chihuahua. Este festival se consolida como una de las ofertas culturales más importantes del norte del país y posiciona a la capital del estado, como una sede referente dentro de este género musical.

El Festival Internacional de Jazz Armando Nuñez, que comenzó como un festival de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, lleva por nombre el de este maestro y guitarrista fallecido en 2001 en un respetuoso y sentido homenaje a su gran trayectoria y es organizado y promovido por diferentes sectores de la sociedad cultural de Chihuahua, así como directivos y representantes de museos, restaurantes, hoteles y demás miembros de la comunidad artística.

Para esta edición 2026, se contará con la presencia de varios exponentes internacionales y nacionales, como lo son el pianista chileno Tomás Krumm acompañado de su trío, la Big Band de Jazz Chihuahua, así como varios músicos de jazz locales. La principal misión de este espacio, es brindarle un escenario a las diferentes propuestas emergentes del género en la región.

Se invita a todo el público que gusta del jazz y gusta acercarse más a las propuestas culturales de Chihuahua a consultar la cartelera y los horarios oficiales en las redes sociales del festival (FIJAN Festival Internacional de Jazz Armando Nuñez). Los accesos están disponibles a través de boletomovil.com