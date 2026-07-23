Esperan familia 52 perros y gatos: Municipio invita a adoptar para brindarles un hogar

El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, invita a las familias chihuahuenses a abrir las puertas de su hogar a alguno de los 52 perros y gatos que ya concluyeron su proceso veterinario y se encuentran listos para ser adoptados.

Actualmente, la Coordinación mantiene bajo resguardo a 110 animales rescatados de situaciones de abandono, omisión de cuidados o maltrato. De ellos, 52 ya concluyeron el proceso de recuperación, fueron valorados y están preparados para integrarse a una familia.

El resto de los animales permanece en valoración veterinaria, tratamiento o recuperación, mientras que algunos cachorros aún no cuentan con la edad necesaria para ser adoptados.

Entre quienes esperan una oportunidad se encuentran Preya y Nala, quienes llevan más de un año bajo resguardo, al igual que otros perros y gatos de distintas edades, tamaños y personalidades que buscan un hogar donde recibir cariño y protección.

Para adoptar es necesario ser mayor de edad, presentar una identificación oficial y comprobante de domicilio, llenar una solicitud, participar en una entrevista y contar con un espacio adecuado para el animal. Además, la persona adoptante deberá aceptar el seguimiento de la Coordinación y comprometerse a brindar alimentación, atención veterinaria, tiempo y protección durante toda su vida.

Las personas interesadas pueden conocer a los animales disponibles para adopción a través de las redes sociales oficiales de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal. Quienes no puedan adoptar también pueden apoyar compartiendo sus fotografías e historias para ayudarles a encontrar un hogar.