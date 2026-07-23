Poniente 5: que explique Morena porqué se opone al progreso, Cuauhtémoc Estrada no es diputado por Chihuahua

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda expresó que es claro que el Grupo Parlamentario de Morena debe explicar a la población de la capital el motivo por el cual, buscan frenar el desarrollo con proyectos de movilidad vial como Poniente 5.

Dijo que el diputado Cuauhtémoc Estrada lleva al menos 5 conferencias de prensa tratando de explicar lo inexplicable y ni siquiera es representante de la capital, sino de Ciudad Juárez.

De la Peña reiteró que el proyecto de Poniente 5, para el cual el alcalde Marco Bonilla está solicitando al Congreso del Estado la autorización para un crédito 150 millones de pesos, ayudaría a mejorar la circulación vial al norte de la ciudad.

“Chihuahua es una ciudad que está en una constante dinámica de progreso y Chihuahua se merece seguir progresando. Él (Cuauhtémoc Estratada) es un diputado por Ciudad Juárez y saca mil temas para tratar de explicar, que le expliquen a la gente por qué se oponen al progreso de la ciudad de Chihuahua; esto es una obra necesaria”.

Además de la inversión municipal, la primera etapa de Poniente 5 se desarrollaría con una aportación estatales de 150 millones de pesos más, así como 86 millones de pesos por parte de la Iniciativa Privada.