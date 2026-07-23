Vamos a dejar grillas políticas que puedan afectar toma de decisiones de nuevo hospital del IMSS: Canaco

Ante el tema del nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) señaló que es necesario dejar las grillas a un lado para que avance el proceso y que Chihuahua obtenga su segundo hospital.

En este sentido el líder del comercio formal comentó que hay una comunicación directa y se ha dado una gran apertura con la delegación del IMSS a cargo de Julio Mercado Castruita, por lo que considera que el proyecto va avanzar.

“Estamos en un proceso de avance con él creo que la comunicación es buena, el compromiso con ellos es no adelantar las vísperas y tratar de eliminar toda la parte partidista que se puede estar viendo con esto, y nosotros como Canaco nos interesa solamente que se logren las estructuras correctas y ayudar en lo que podamos y en lo que podamos están las grillas políticas que puedan afectar la toma de decisiones”, comentó.

Asegura que la autoridad federal del IMSS está consientes de la necesidad de dar un hospital, por lo cual hay confianza en que se llevé a cabo este proyecto.