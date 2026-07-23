Desconfía parte de la población de la CURP biométrica, listos módulos para quien quiera hacer el trámite

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno manifestó que a través de la Dirección del Registro Civil se ha observado desconfianza en una parte de la población para el trámite de la CURP Biométrica, respecto a la protección de los datos personales.

No obstante, aclaró que no es un trámite obligatorio y que, quienes quieran realizarlo tienen a disposición diversos módulos que se instalaron en Chihuahua, Ciudad Juárez, Delicias y Cuauhtémoc.

De la Peña recordó que Chihuahua recibe recurso federal para la instalación de dichos módulos, según lo convenido con la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Lo que hemos nosotros visto, pues hay población que se interesa por hacer este trámite y hay población que no tiene confianza en que en el Gobierno Federal se haga una correcta protección o incluso se cree que no hay garantías para que se haga buen uso de estos datos. Nosotros por lo pronto cumplimos con lo convenido con la Secretaría de Gobernación y ponemos a disposición de quien le interese hacer el trámite”.