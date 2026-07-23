Posible incremento de aranceles abre la puerta a la importación; señala Canaco

Tras el anuncio de Estados Unidos de dar un incremento a aranceles de nueva cuenta, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto señaló que esta posibilidad debe de tomarse como una oportunidad para reforzar la importación, sin miedo a los cambios.

“Cuando empezó el proceso del Tratado de libre Comercio en donde todo mundo tenía miedo no estábamos preparados y nos fuimos acostumbrando en el cambio en el día a día. En Chihuahua tenemos un tipo de industria muy variada, en el tipo de industria automotriz, estamos viendo que parte de la industria automotriz se la están llevando a Estados Unidos, pero nosotros tenemos que buscar el desarrollo de la industria y el suplemento de todas las importaciones que las pudiéramos nosotros cumplir”, comentó.

En este sentido destacó que en la actualidad se ha impulsado más la importación de productos y se tiene una gran oportunidad la importación para sobrellevar el proceso del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

“Creo que los principales aranceles van a ir a la industria automotriz, el acero, las autopartes, pero ya esa industria tenemos mucha en Juárez, en chihuahua estamos muy diversificados”, comentó.