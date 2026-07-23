Caso de Ernesto Ruffo tendría tintes políticos, no investigan a funcionarios de Morena: Santiago

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda manifestó que el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel merece una investigación más amplia en donde también se proceda contra actores ligados de Morena que estarían involucrados en las acusaciones de presunto huachicol fiscal.

Consideró que, según expresiones editorialistas, se presume que existe una carga política y que resulta paradójico que, habiendo tantos indicios de que algunos actores ligados al Gobierno Federal y a Morena incurren en actos ilícitos, no se les investiga con la misma celeridad que a Ernesto Ruffo a quien incluso ya se le vinculó a proceso.

Asimismo, dijo que, en el supuesto de que Ernesto Ruffo hubiese incurrido en huachicol fiscal, no podría haber construido una red él solo y forzosamente habría requerido de autoridades federales coludidas desde el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Ese delito no lo pudo haber cometido él solo. ¿Dónde están las autoridades coludidas? ¿Dónde están los funcionarios de aduanas del propio SAT que le hubieran permitido a él delinquir de esa manera? Entonces, pues esto merece una investigación mucho más amplia. Yo lo único que diría es no nos vayamos con lo que nos quieren mostrar como si fuera algo evidente. Preguntémonos por qué hay otros actores ligados a ellos mismos, a Morena, que no están siendo investigados aún y cuando hay mucho más indicios”.