“María Eugenia compró la tinta de Mauleón”; señala Estrada por acusaciones en vs de Ariadna Montiel

El coordinador de la Bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Cuauhtémoc Estrada dio a conocer que ante las declaraciones de la mandataria María Eugenia Campos Galván y el columnista del Universal, Héctor de Mauleón son mentiras y dice claramente que hay una compra de dichos en la cual se tendrán que disculpar.

En este sentido el legislador destacó que Ariadna Montiel llegó a Chihuahua en 2017 y ayuda en la coordinación en el estado para la campaña de Adres Manuel López Obrador (AMLO) debido a que era candidato, no presidente.

“La segunda de Mauleón le compra la narrativa de María Eugenia o María Eugenia le compra la tinta de la pluma a de Mauleón”, comentó.

Reitera que el informe del que se refiere la misma autoridad dice que no existe dichas pruebas por lo cual vuelve a cuestionar las declaraciones de la mandataria son mentira.

Asegura que el columnista es un mentiroso ya que el informe federal no existe, pues en la columna se asevera que los bienes de Ariadna en el estado de Chihuahua es de más de 42 hectáreas, el diputado reitera que conocer dicho terreno que se localiza en el municipio de Bocoyna y se conforma por 428 metros y la información está en el registro público de la propiedad.

“Seguimos esperando la disculpa de Demauleón por escribir mentiras”, comentó

Destacó que la mandataría estatal también cuenta con predios y es una información pública en la que se destaca predios de una inmobiliaria en la cual aparecen 4 predios adquiridos y 4 más adquiridos por otros procesos.