Cuauhtémo Estrada pedirá licencia de ser coordinador por el D02 de Juárez

Cuauhtémoc Estrada Sotelo, diputado local y coordinador de la bancada de Morena dio a conocer que estará pensando en tomar licencia, en caso de que quede como coordinador por el distrito 02.

“Es probable no lo puedo afirmar, no me lo exige la normativa lo pongo como probable porque es difícil atender las dos cosas, todavía no se sabe quien coordinará ni que genero se dé, no me quiero adelantar”, comentó.

En este sentido destacó que es necesario esperar a los tiempos de su partido, además del proceso de paridad de género.

El actual legislador local destacó que se registró como coordinador para el distrito 02 como diputado federal por Juárez.