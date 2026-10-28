Inaugura la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas la Cuarta Semana Científica, Cultural y Deportiva

Chihuahua, Chih., 28 de octubre de 2026. Con la participación de autoridades universitarias, representantes del sector salud e investigadores nacionales e internacionales, la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) inauguró la Cuarta Semana Científica, Cultural y Deportiva, un encuentro que promueve la investigación, el intercambio de conocimientos y la formación integral de las y los estudiantes.

La ceremonia de apertura se llevó a cabo en el Poliforum Científico “Dr. Víctor M. Gómez Moreno”, donde se dieron cita integrantes de la comunidad universitaria e invitados especiales para dar inicio a una semana de actividades académicas, científicas, culturales y deportivas.

Como parte del programa inaugural, el Dr. René Núñez Bautista, director de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, ofreció el mensaje de bienvenida, en el que agradeció al Dr. Jorge Manuel Sánchez González, presidente de la Federación Mexicana de Patología Clínica, por brindar la oportunidad de sumar esfuerzos y compartir a los especialistas que participan en el Congreso Internacional organizado por la Federación, que se desarrolla de manera paralela a la Cuarta Semana Científica, Cultural y Deportiva.

El director destacó que esta coincidencia representa una valiosa oportunidad para la Facultad, pues permite acercar a estudiantes y docentes a investigadores y profesionales de reconocida trayectoria, quienes, desde distintas instituciones y países, contribuyen al avance de las ciencias de la salud.

Posteriormente, el Dr. César Aragón Quintana, director médico de Servicios de Salud de Chihuahua, dirigió un mensaje en representación del Lic. Gilberto Baeza Mendoza, secretario de Salud del Estado, en el que destacó la relevancia de la colaboración entre las instituciones educativas y el sector salud.

La ceremonia continuó con la declaratoria inaugural a cargo del Mtro. Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano, secretario general de la UACH, en representación del Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con lo que dieron inicio formal las actividades de esta cuarta edición.

En el presídium también estuvieron presentes la Dra. Alicia Andrea Rivera Morales, secretaria de Extensión y Difusión Cultural de la Facultad; el Dr. Luis Carlos Hinojos Gallardo, director de Investigación y Posgrado de la UACH; la Dra. Ruth del Carmen Grageda González, directora de Extensión y Difusión de la Universidad; y el Dr. Jorge Manuel Sánchez González, presidente de la Federación Mexicana de Patología Clínica.

Investigadores nacionales e internacionales enriquecen el encuentro.

Como parte de los invitados especiales, destacó la presencia del Dr. Daniel Scott Algara, médico e inmunólogo venezolano que encabeza el equipo de inmunidad innata en el Instituto Pasteur de París, Francia, cuya labor contribuye al desarrollo de la investigación en inmunología.

También se contó con la participación del Dr. Santiago Castillo Ramírez, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuya labor científica contribuye al conocimiento de la genómica.

Asimismo, asistió el Dr. Luis Figueroa Montes, médico patólogo clínico peruano, especialista en medicina de laboratorio; así como la Dra. María Cristina Morán Moguel, de la Universidad de Guadalajara, especialista en genética molecular humana, cuya trayectoria destaca por sus contribuciones al estudio de la diversidad genómica y las patologías complejas.

De igual manera, se contó con la presencia del Dr. Juan Manuel Gallardo, investigador del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien desarrolla investigaciones relacionadas con el estrés oxidativo y la inflamación en enfermedades renales, diabetes e hipertensión.

La participación de estos especialistas representa una oportunidad para que estudiantes y docentes conozcan distintas perspectivas de la investigación científica y la práctica profesional, además de fortalecer el intercambio académico y la colaboración entre instituciones nacionales e internacionales.

Ingeniería Biomédica impulsa la participación científica.

En el marco de este encuentro, se reconoce también el compromiso y la iniciativa del programa de Ingeniería Biomédica, particularmente de su Capítulo Estudiantil de Óptica-SPIE, por las gestiones y el apoyo brindado para hacer posible la participación de la especialista Karen Reyes, doctora en Ciencias con especialidad en Óptica, quien impartirá la conferencia “Explorando los Glóbulos Rojos con Luz: Pinzas Ópticas e Interferometría”.

Esta participación contribuye a acercar a la comunidad estudiantil a nuevas herramientas y aplicaciones de la óptica en el estudio de fenómenos biológicos, fortaleciendo la relación entre la ingeniería, la investigación y las ciencias de la salud.

La Cuarta Semana Científica, Cultural y Deportiva, que se desarrolla del 25 al 30 de octubre, integra conferencias, talleres prácticos, actividades culturales, exposiciones y encuentros deportivos, con el propósito de fomentar el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo colaborativo y el desarrollo de competencias profesionales.

Con esta iniciativa, la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la UACH refrenda su compromiso con la excelencia académica, la investigación y la formación integral de profesionales de la salud, mediante espacios que vinculan el conocimiento científico con la cultura, el deporte y la responsabilidad social.