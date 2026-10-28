Maru no tiene porqué pedir licencia, ha demostrado resultados desde el día 1: Santiago

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno manifestó que la gobernadora María Eugenia Campos Galván ha demostrado desde el primer día de su administración que tiene un absoluto compromiso con la legalidad y la justicia.

Ello luego de que el Grupo Parlamentario de Morena presentó en la sesión de ayer martes un exhorto para que la gobernadora Maru Campos pidiera licencia por los hechos ocurridos en El Pinal, Morelos los días 16, 17 y 18 del pasado mes de abril.

Al respecto, secretario general dijo que la gobernadora ordenó la creación de una Unidad Especializada para la investigación de los hechos ocurridos en el operativo y conforme avanzan las indagatorias se han ido presentando resultados.