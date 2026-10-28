Paro de transportistas responde a decisiones del Gobierno Federal, señala De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda expresó que el paro de transportistas responde a una demanda ante el Gobierno Federal relacionada con la inseguridad de los tramos carreteros y con el incremento al costo de trámites que se prevé en la Ley de Ingresos 2027.

Dijo que el Estado, a tráves de la Secretaría General de Gobierno mantiene acercamiento constante con el gremio de transportistas, tratando de que se afecte lo menos posible la red de carreteras estatal.

Recordó que, derivado de una reunión virtual entre secretarios generales y la Secretaría de Gobernación (Segob), se dio cuenta de la situación en cada entidad federativa, así como de los acuerdos que la Federación ha establecido con las distintas organizaciones.

Fue durante el lunes y martes de esta semana que integrantes de la Honorable Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Hamotac), en solidaridad con otras agrupaciones al sur del país, montaron una manifestación en los tramos de Juárez a Villa Ahumada, Jiménez-Savalza, la carretera a Delicias y la Caseta Sacramento que en diversos momentos incluyó el cierre total o parcial de la circulación vial.