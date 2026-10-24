¡Remontada histórica! Philadelphia borra desventaja de 29 puntos y vence a Cleveland

Los Philadelphia 76ers protagonizaron una remontada espectacular al superar una desventaja de 29 puntos para imponerse por marcador de 114-106 sobre los Cleveland Cavaliers, en su primer partido como locales de la temporada 2026-2027 de la NBA.

Con una destacada actuación de LeBron James, quien aportó 17 puntos y 10 rebotes, Philadelphia encontró la fórmula para revertir un encuentro que parecía perdido y consiguió su mayor remontada en 30 años.

En su primera presentación en el Xfinity Mobile Arena, en Filadelfia, James disputó 33 minutos, se convirtió en el líder de rebotes de su equipo y terminó como el cuarto mejor anotador de los 76ers, contribuyendo al triunfo ante Cleveland.

Con este resultado, Philadelphia consiguió su segunda victoria consecutiva en el arranque de la campaña, luego de debutar con un triunfo de 106-100 frente a los Knicks de Nueva York, actuales campeones de la NBA. El equipo mantiene así un inicio positivo y confirma su capacidad para competir incluso en los momentos más complicados.