Borussia Dortmund premiará a los hinchas que dejen el celular durante los partidos

El Borussia Dortmund premiará a lo largo de la presente temporada a los aficionados que no usen el teléfono móvil durante los partidos a través de su nueva aplicación ‘FanModus’, según anunció el club alemán.

La iniciativa, titulada “más fútbol, menos móvil”, comenzará en el partido liguero del sábado contra el Eintracht Frankfurt, en el que los aficionados presentes en el estadio que eviten “desbloquear su móvil durante los 90 minutos, acumularán puntos y tendrán la oportunidad de ganar premios muy atractivos“, como una camiseta firmada por la plantilla o vales regalo para la tienda.

El Dortmund, en colaboración con la marca de telefonía móvil Vodafone, llevan a cabo esta revolucionaria medida para que los seguidores se centren “por completo en lo que ocurre en el terreno de juego” y vivan “las emociones más allá de la pantalla del móvil”.

Información tomada de AN