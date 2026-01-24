”Rejoice”, el nuevo sencillo de Def Leppard

Los íconos mundiales Def Leppard lanzaron su nuevo sencillo “Rejoice”. Este dinámico tema llega antes del regreso triunfal de Def Leppard a Las Vegas para su Def Leppard: Live at Caesars Palace The Las Vegas Residency, que comienza el 3 de febrero. “Rejoice” ya está disponible a través de UMe en todas las plataformas de streaming: escúchalo aquí.

Sobre la creación de la canción, el cantante Joe Elliott comparte: “Esta canción ha sido un viaje increíble desde el concepto hasta la conclusión. Un día le dije a Phil [Collen]: ‘Tengo una idea para una letra donde el narrador está en su punto más bajo y quiere ascender a un nivel superior. ¿Tienes alguna pieza musical que encaje con eso?’. Y me respondió: ‘Casi que sí’”.

El guitarrista Phil Collen añade: “Tuve este riff, una idea para una canción hace un tiempo, así que cuando Joe me contactó, creé este loop de batería con un sonido tribal que encajó a la perfección con otro arreglo que tenía. Se lo envié a Joe y fue como magia: cantó directamente sobre él. Y así nació la canción. Luego se la dimos a Ronan [McHugh], que había hecho un loop de batería perfecto con diferentes sonidos. Todo empezó a cuajar y sonó como un canto poderoso. Nos encanta. Para nosotros es hard rock. Tiene un toque más… Es más potente que lo que hemos estado haciendo por un tiempo. Es mágico.”

Los fans pueden esperar un nuevo y electrizante espectáculo y escuchar “Rejoice” en vivo junto con clásicos del atemporal catálogo de éxitos de Def Leppard en su residencia en Las Vegas. Def Leppard: Live at Caesars Palace The Las Vegas Residencyestará disponible hasta el 28 de febrero de 2026 en The Colosseum del Caesars Palace. Estos nuevos espectáculos siguen los éxitos de la banda en sus residencias de 2019 y 2013, con entradas agotadas. Para más información y comprar entradas, visita ticketmaster.com/defleppard.

# # #

Acerca de Def Leppard:

Con más de 110 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y dos prestigiosos Premios Diamante en Estados Unidos, Def Leppard, miembros del Salón de la Fama del Rock & Roll® —Joe Elliott (voz), Phil Collen (guitarra), Rick Savage (bajo), Vivian Campbell (guitarra) y Rick Allen (batería)—, sigue siendo una de las figuras más importantes de la música rock. A lo largo de su carrera, la banda ha producido una serie de álbumes clásicos e innovadores, incluyendo Hysteria (14 veces platino) y Pyromania (11 veces platino), que marcaron la pauta para generaciones de aficionados a la música y artistas. Sus espectaculares conciertos en vivo y su arsenal de éxitos se han convertido en sinónimo de su nombre, lo que ha llevado a Def Leppard a ser considerado la mejor banda de rock en vivo del mundo.

En mayo de 2022, Def Leppard lanzó su duodécimo álbum de estudio, Diamond Star Halos, aclamado por la crítica y el público. El álbum debutó en el número 1 de las listas de Hard Rock de Apple, Amazon Music y Billboard, y se posicionó en el Top 10 de la lista Top 200 Albums de Billboard, marcando el octavo álbum Top 10 de la banda en su carrera. A nivel mundial, logró numerosas entradas en el Top 10, incluyendo un debut en el Top 5 en el Reino Unido. Tras este éxito, la banda lanzó su decimotercer álbum de estudio, Drastic Symphonies, con la Royal Philharmonic Orchestra en 2023, que alcanzó el número 4 en el Reino Unido (su mejor entrada en las listas británicas en más de 32 años) y pasó unas impresionantes 15 semanas en el número 1 de la lista Billboard Current Classical.

En 2024, la banda colaboró ​​con el legendario guitarrista Tom Morello para su sencillo “Just Like 73”, que se disparó al número 1 en la lista Mediabase Classic Rock. Para finales de este año, Def Leppard habrá vendido más de 4,5 millones de entradas en todo el mundo desde su gira con entradas agotadas en 2022 junto a Mötley Crüe, una hazaña enorme en el mundo de las giras actuales. Además, la banda ha conseguido la impresionante cifra de 20 millones de seguidores en sus redes sociales. Marcando otro gran hito, la banda fue recientemente honrada con su propia estrella en el icónico Paseo de la Fama de Hollywood. Tras el cierre de su histórica gira de 2018, en la que actuaron juntos en estadios y arenas de Norteamérica, Def Leppard vendió más de 1.000.000 de entradas, una hazaña enorme en el mundo de las giras actuales. Def Leppard y Mötley Crüe volvieron a superar esa cifra con otra gira con entradas agotadas en 2022 y 2023, vendiendo más de 2,1 millones de entradas en todo el mundo, actuando en 27 países y en los cinco continentes. El grupo, que continúa superando los límites con sus electrizantes espectáculos en vivo, regresará a Las Vegas el año próximo para su tercera residencia en The Colosseum del Caesars Palace.