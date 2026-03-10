Reinstalan semáforos que retiraron por marcha del 8M

Personal de Ingeniería Vial, de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) comenzó este martes a instalar los semáforos que habían sido retirados por la marcha del 8M.

Con el apoyo de grúas, iniciaron la instalación del semáforo que va en el cruce de la Carranza y Juárez, posteriormente harán lo mismo con los semáforos de la avenida Libertad.

Además, se espera que en el transcurso del día, se habiliten otros semáforos que están instalados, pero que no han funcionado desde este martes, que abarca desde la avenida Juárez, hasta la avenida Allende.