Reino Unido en alerta: evalúan confinamiento en mayo por casos de meningitis

Un brote de meningitis encendió las alertas sanitarias en el Reino Unido luego de que se confirmaran 29 casos vinculados a estudiantes de la Universidad de Kent, desde mediados de marzo de 2026.

Las autoridades sanitarias informaron que los contagios se han detectado principalmente entre jóvenes que frecuentan Club Chemistry, una discoteca ubicada en la ciudad de Canterbury y popular entre alumnos del campus.

Ante el aumento de contagios, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) activó medidas de emergencia y una campaña de vacunación contra la meningitis meningocócica tipo B dentro de la Universidad de Kent.

De acuerdo con los reportes oficiales, dos estudiantes han muerto presuntamente relacionados con este brote, lo que incrementó la preocupación entre autoridades académicas y sanitarias.

Reino Unido activa medidas para contener el brote de meningitis

Ante el incremento de casos de meningitis, las autoridades británicas implementaron diversas acciones preventivas para evitar una mayor propagación entre estudiantes y habitantes de Canterbury:

Suspensión temporal de algunas actividades presenciales en la Universidad de Kent

Recomendación del uso de mascarillas en zonas específicas de Canterbury

Campaña de vacunación masiva contra la meningitis tipo B en el campus

Además, las autoridades sanitarias informaron que se busca aplicar más de 4,500 vacunas y distribuir cerca de 10 mil dosis de antibióticos como medida preventiva para cortar la cadena de transmisión.

Hasta el momento, no existe ninguna alerta sanitaria internacional que restrinja los viajes al Reino Unido por este brote.

Sobre versiones difundidas en redes sociales acerca de un posible confinamiento en mayo, las autoridades indicaron que no han sido confirmadas oficialmente.

¿Qué es la meningitis?

La meningitis es una infección grave que inflama las membranas protectoras que rodean el cerebro y la médula espinal, conocidas como meninges.

Esta enfermedad puede ser potencialmente mortal si no se trata a tiempo y suele presentarse con mayor frecuencia en niños, adolescentes y adultos jóvenes.

La meningitis meningocócica puede propagarse por contacto estrecho entre personas, principalmente a través de gotas respiratorias o secreciones de la garganta.

Entre las formas de transmisión se encuentran:

Besos prolongados

Compartir bebidas

Compartir cigarrillos electrónicos o utensilios

El ministro británico de Salud, Wes Streeting, explicó que estas conductas pueden facilitar la transmisión del meningococo, especialmente en espacios cerrados o con alta concentración de personas.