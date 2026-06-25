“México es y será siempre solidario”: Sheinbaum ofrece ayuda tras sismos en Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su solidaridad con el pueblo de Venezuela, tras los dos fuertes sismos que se registraron en la región centro-norte del país.

En redes sociales expuso que “la Secretaría de Relaciones Exteriores ha entrado en contacto con el gobierno del hermano país y ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria. Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad. México siempre es y será solidario”.

Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha entrado en contacto con el gobierno del hermano país y ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria. Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 25, 2026

Delcy Rodríguez declaró este miércoles Estado de Emergencia en todo el país tras los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron a la nación con apenas un minuto de diferencia y llamó al personal de rescate a brindar auxilio a la población.

Rescatistas en un edificio derribado por el terremoto en Venezuela.

Rescatistas laboran en un edificio derrumbado luego de la ocurrencia de dos terremotos, en el municipio de Libertador de Caracas, Venezuela. Foto: Marcos Salgado, Xinhua.

En un mensaje a la nación, Rodríguez ajustó la magnitud de los dos sismos y puntualizó que hasta el momento se han registrado 20 réplicas, lo que dijo ha sido “un hecho de graves consecuencias”. A la par, destacó que Caracas, La Guaira, Aragua, Carabobo y Miranda se encuentran entre los estados más afectados y pidió unidad para rescatar cuantas vidas sea posible.