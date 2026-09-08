Reino Unido anunciará prohibición de comerciar con asentamientos israelíes en Cisjordania reocupada

Londres. El gobierno tiene previsto anunciar la prohibición del comercio de bienes y algunos servicios procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania, tras prometer que adoptará una postura más firme en apoyo de Gaza.



Se entiende que el ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, hará el anuncio en la Cámara de los Comunes el martes, como parte de un reajuste en las relaciones de Gran Bretaña con Israel.



La decisión surge en respuesta a los controvertidos planes en la Cisjordania ocupada, en los que Israel convocó licitaciones para la construcción de 1.200 viviendas como parte del proyecto de asentamiento E1.



El señor Miliband calificó los planes de “acto inaceptable y destructivo” y prometió tomar medidas, mientras que Israel advirtió que tomaría represalias ante cualquier respuesta del Reino Unido.



El mes pasado declaró: “En las próximas semanas presentaremos un conjunto integral de medidas para responder a las políticas del gobierno israelí, proteger la viabilidad del Estado palestino, imponer sanciones a quienes participen en la expansión ilegal de los asentamientos y apoyar una paz justa y duradera para israelíes y palestinos”.



Según informó The Times , se espera que el último anuncio del Sr. Miliband genere fuertes críticas en Estados Unidos, y la administración Trump tiene previsto emitir un comunicado condenando la medida .

Según se ha sabido, Andy Burnham habló de estos planes en una llamada telefónica con Donald Trump el lunes, y Downing Street ha declarado que el primer ministro “expuso el compromiso del Reino Unido de trabajar por la paz y la seguridad en la región, haciendo hincapié en la importancia de la solución de dos Estados”.



Esto ocurre pocos días después de que el embajador del presidente estadounidense en Israel, Mike Huckabee, acusara al gobierno británico de “odio a los judíos” después de que el Sr. Miliband dijera que se estaban bloqueando medicamentos vitales que se dirigían a Gaza.



En un vídeo en el que describía lo que le habían contado las personas que trabajaban en la zona, el ministro de Relaciones Exteriores dijo: “Francamente, lo que está ocurriendo es horrible”.



“Las historias que me contaban sobre medicamentos bloqueados y niños que morían mientras esperaban un tratamiento vital para salvarles la vida.”



El señor Huckabee respondió a X escribiendo: “Los británicos han perdido el rumbo. El odio de su gobierno hacia los judíos no conoce límites ni se basa en hechos”.

Israel prometió a principios de este mes que respondería si Gran Bretaña imponía sanciones por sus planes de expandir los asentamientos ilegales en Cisjordania.



“Si Gran Bretaña actúa contra Israel, Israel actuará contra Gran Bretaña”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar. “Si actúan, creo que cometerán un gran error”.



La violencia y la apropiación de tierras y agua por parte de colonos judíos militantes han aumentado en Cisjordania desde los ataques liderados por Hamás contra Israel el 7 de octubre.



El señor Miliband afirmó que el impacto de la violencia de los colonos “ha sido catastrófico para las comunidades palestinas”.



“La expansión de los asentamientos y los intentos de crear divisiones irreversibles sobre el terreno amenazan la paz, la seguridad y las perspectivas de un Estado palestino viable. Gran Bretaña no se quedará de brazos cruzados y no aceptará la destrucción de la solución de dos Estados.”



Una encuesta de YouGov reveló que el 50 por ciento de los británicos apoyaría la prohibición del comercio con los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania, mientras que solo el 16 por ciento se opondría a tal medida.