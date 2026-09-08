China respalda a México ante injerencia extranjera y llama a fortalecer la cooperación durante visita de Roberto Velasco

El titular de la SRE, Roberto Velasco, subrayó que México mantiene lazos de amistad con todos los pueblos y busca la cooperación, el diálogo y el entendimiento con todas las naciones. Foto: @SRE_mx

Beijing. Los gobiernos de China y México tienen intereses comunes y están comprometidos para acelerar el desarrollo y la revitalización de ambas naciones, así como para ser una fuerza activa en pro de la paz, la equidad y la justicia internacionales, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de la nación asiática, Wang Yi, durante la recepción que dio a su homólogo mexicano, Roberto Velasco Alvarez. Además, refrendó “el apoyo a México en su independencia y autonomía, salvaguardando su soberanía y seguridad”, así como en la oposición contra la injerencia extranjera.

“Las relaciones entre China y México no están dirigidas a terceros y no deben ser afectadas por terceros”, subrayó el funcionario chino.

Velasco Alvarez realizó este lunes una visita a este país, donde se llevará a cabo la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) el próximo mes de noviembre en la provincia de Chengdu y en la cual se prevé la asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, recordó el canciller, México será la sede de este mecanismo internacional en 2028.

También mencionó que el próximo año se cumplirán 55 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, las cuales tienen como sustento los principios comunes de respeto a la soberanía, la igualdad entre los estados y la no intervención.

México ha mantenido esta postura históricamente y es compartida por los cinco principios de coexistencia pacífica promovidos posteriormente por China, apuntó.

Durante el encuentro, Velasco informó sobre la apertura del consulado de carrera de México en Chongqing, con lo que se refrenda “el compromiso nacional de fortalecer los vínculos entre nuestros pueblos”.

Sobre la reunión de APEC, Wang Yi comentó que tiene como lema “Construir una comunidad de Asia-Pacífico y promover la prosperidad común”. Durante los días del cónclave, China buscará trabajar con los Estados participantes en la revitalización de los países que integran esa región y activar el proceso para lograr una zona de libre comercio, indicó.

Luego de transmitir los saludos de la mandataria mexicana al presidente chino Xi Jinping, así como reiterar las condolencias del gobierno federal por los daños sufridos en la región de Tíbet a causa del deslizamiento de tierra ocurrido hace casi dos semanas, Velasco Alvarez refrendó la postura que el país asumió desde 1971 en la Asamblea General de Naciones Unidas, a favor del principio de una sola China.

Recordó que en 2027, ambas naciones celebrarán el 55 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, las cuales se sustentan en los principios compartidos de respeto a la soberanía, igualdad entre los Estados y la no intervención.

Por su parte, Yi resaltó que México y China son grandes países en desarrollo y también tienen en común el objetivo de construir un sistema de gobernanza global más justo y racional.

China siempre ha visto y promovido las relaciones entre ambas naciones desde el punto de vista estratégico de la unidad y la cooperación de los países del Sur.

Por ello, hay disposición para que de manera coordinada, se fortalezca la cooperación estratégica en el escenario internacional y multilateral, proteger los intereses legítimos de ambos países y hacer esfuerzos conjuntos para que los países del Sur se fortalezcan mutuamente, sostuvo.