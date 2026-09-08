México y EU activan operación antidrones en frontera Tijuana-San Diego

Ciudad de México. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que México y Estados Unidos activaron la operación binacional antidrones “Águila Alta” en la frontera entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California, para combatir el uso de estas aeronaves por parte del crimen organizado, “cada fuerza dentro de su territorio”.



Mediante un comunicado, reveló este lunes que la operación comenzó el 31 de agosto y consta de dos fases. La primera, concluida el 2 de septiembre, consistió en ejercicios de coordinación y reconocimientos terrestres simultáneos en ambos lados de la frontera. La segunda está en marcha y se extenderá hasta el 21 de septiembre, con el despliegue de fuerzas y equipos antidrones fijos y móviles.



“Esta operación tiene como finalidad, contar con una frontera más segura, mediante la detección e inhabilitación de drones de uso comercial que son empleados por delincuentes en la frontera común para vigilar a las autoridades durante el tráfico de personas y drogas”, señaló.



De acuerdo con la Defensa, la iniciativa forma parte de las acciones del Grupo Bilateral de Implementación México-Estados Unidos y de las llamadas “operaciones espejo”, que realizan las Fuerzas Armadas de ambos países y agencias estadounidenses mediante reconocimientos simultáneos a lo largo de la frontera común.



También justificó que “Águila Alta” es similar a la operación realizada del 17 al 31 de marzo de 2026 entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas



La semana pasada, el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo dio a conocer que las fuerzas de seguridad de México tienen desplegados 165 equipos antidrones a lo largo de toda la frontera con Estados Unidos, como parte de la cooperación con Estados Unidos.



A la par, el medio estadounidense Fox News informó -citando fuentes oficiales- que durante agosto, es decir, antes de la activación de “Águila Alta”, el Departamento de Guerra de ese país derribó cerca de 100 drones en su frontera con México.