Guerra en Irán cuesta un millón de dólares cada dos minutos a los estadunidenses

La guerra en Irán le está costando a los estadunidenses 100 mil millones de dólares en costos adicionales de energía, y esa cifra aumenta en un millón de dólares cada dos minutos, según una estimación de la Universidad de Brown.

El rastreador de costos energéticos de la guerra de Irán, de la Escuela Watson de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Brown, ha hecho un seguimiento del precio pagado por la gasolina y el diésel desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos contra Irán el 28 de febrero.

Ese coste adicional se reduce a unos 763 dólares por hogar, basándose en una estimación de 131 millones de hogares en todo el país.

La guerra del presidente Donald Trump contra Irán ha sido muy impopular en Estados Unidos, en parte porque ha provocado un aumento vertiginoso de los precios del combustible. Alrededor del 20 por ciento del petróleo mundial transita por el estrecho de Ormuz, que Irán ha cerrado de facto.

Discurso político y el impacto en Ormuz

El mes pasado, Trump instó a los estadunidenses a aceptar precios más altos de la gasolina, diciendo durante un mitin político en Garden City, Nueva York, que pagar “un poquito más por la gasolina” vale la pena para garantizar que “un país muy malvado” no tenga un arma nuclear.

“Después de que acabemos de derrotar a Irán… muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de los Estados Unidos”, dijo Trump durante el mitin del 14 de agosto.

El precio promedio de la gasolina el lunes fue de 4.15 dólares por galón (3.78541 litros), un récord nacional para el fin de semana del Día del Trabajo, lo que marca la primera vez que los precios superan los 4 dólares durante el feriado.

El precio actual supera con creces el récord anterior del Día del Trabajo, que era de 3.82 dólares y que se estableció en 2012, según la AAA.

Récords históricos y disparidad por estados

Sin embargo, según el sistema de seguimiento de la Universidad de Brown, en muchos estados los precios de la gasolina están subiendo considerablemente. El lunes, el precio promedio en California era de 5.86 dólares por galón, mientras que en Hawái era de 5.39 dólares por galón.

La mayor parte del aumento de precios derivado de la guerra se debe a la gasolina; sin embargo, el viernes los precios del diésel alcanzaron un máximo histórico y desde entonces no han dejado de subir. El lunes por la mañana, el diésel costaba 5.90 dólares el galón, un 60 por ciento más que en la misma época del año pasado, según la AAA.

Según el registro de Brown, Texas ha experimentado el mayor aumento de costos para los consumidores. Los consumidores de ese estado están pagando alrededor de 11 mil millones de dólares adicionales en costos de gasolina y diésel desde el comienzo de la guerra con Irán, mientras que los residentes de California y Florida están pagando alrededor de 8 mil millones y 5 mil millones de dólares, respectivamente.

Si bien Trump, quien inicialmente afirmó que la guerra duraría de cuatro a cinco semanas, dice que los estadunidenses están dispuestos a pagar más en las gasolineras para evitar que Irán tenga un arma nuclear, los datos de las encuestas muestran que la mayoría de los estadunidenses desaprueba su gestión de la guerra.

Trump ha prometido que los precios del combustible “caerán en picado” una vez que termine la guerra, junto con sus frecuentes afirmaciones de que la guerra ha terminado de hecho, que el ejército de Irán está destruido y que Estados Unidos controla el estrecho de Ormuz.