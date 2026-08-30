Reina de Jalisco es la ganadora de Miss Universe México 2026

¡Arriba, Jalisco! María Vargas ganó Miss Universo México 2026 y se convirtió en la sucesora de Fátima Bosch tras imponerse entre las 32 candidatas que compitieron por la corona en Los Cabos, Baja California Sur.

Con el triunfo, Vargas obtuvo el derecho de representar a México en la próxima edición de Miss Universe, cuya edición número 75 se celebrará el próximo 24 de noviembre en Puerto Rico.

La representante de Jalisco buscará mantener el éxito de México en el certamen internacional después del triunfo de Fátima Bosch en 2025, quien entregó la corona nacional a su sucesora durante la ceremonia de este sábado 29 de agosto.

¿Quién es María Vargas, ganadora de Miss Universo México 2026?

María Vargas es una modelo jalisciense de 28 años. Estudió la licenciatura en Negocios Internacionales y también desarrolló una trayectoria como modelo, empresaria y escritora antes de obtener la corona nacional.

Una de sus facetas fuera de los certámenes de belleza es la literatura. Vargas escribió Miss Trouble, la reina de los problemas, una obra inspirada en experiencias personales relacionadas con las críticas, los prejuicios y las opiniones externas.

La nueva representante de México en Miss Universo cuenta con amplia experiencia en certámenes de belleza. Entre sus participaciones y logros destacan los siguientes:

Participó en Miss Jalisco 2018, donde llegó al Top 5.

Obtuvo la corona de Mexicana Universal Jalisco 2021.

Representó a Jalisco en Mexicana Universal 2022.

Cuatro años después, regresó a una competencia nacional como representante de Jalisco.

Durante su participación en Miss Universo México 2026, la representante de Jalisco centró parte de su mensaje en la importancia de que las mujeres construyan su propia identidad, sin permitir que las opiniones de otras personas determinen quiénes son. Tras obtener la corona, Vargas será la representante de México en Miss Universo 2026, que se celebrará en Puerto Rico.

Con información de El Financiero