Los conservadores del Partido Popular (PP) y la ultraderecha de Vox tendrían casi asegurada la mayoría absoluta del Congreso español (176 escaños), según la encuesta de Sigma Dos para RTVE y la Forta, ya que en la horquilla más alta sumarían 182 diputados, y en la más baja se quedarían en 175.

De confirmarse este resultado implicaría la derrota de Pedro Sánchez.

Por contra, otra encuesta de SW Demoscopia hecha pública por la televisión Séptima al cierre de los colegios electorales augura que el partido Socialista (PSOE) sería el partido más votado, con una horquilla de entre 132 y 138 escaños, mientras que el PP (121-127) y Vox (44-51) podrían quedarse por debajo de la mayoría absoluta.

Según la encuesta de Sigma Dos, el PP conseguiría el 32.2 por ciento de los votos y entre 129 y 134 escaños, a los que se sumarían el 0.4 por ciento de los votos de UPN-PP y 2 diputados.

Por su parte, el sondeo concede a Vox el 16.2 por ciento de los votos y entre 44 y 48 escaños.

El PSOE lograría el 28.8 por ciento de los sufragios y entre 119 y 124 diputados, y la coalición de izquierda Frente Amplio, con un 5.7 por ciento y 10 u 11 diputados, a los que habría que sumar cerca de una treintena de escaños de otras formaciones de izquierda.

Entre esta treintena de escaños están los de ERC en Cataluña, donde la formación independentista de izquierdas se haría, según la encuesta, con 9 o 10 escaños.

También en Cataluña, la derecha independentista de Junts bajaría hasta los 4 o 5.

En el País Vasco, lideraría los resultados la izquierda independentista de EH Bildu con 7 u 8 escaños y los nacionalistas conservadores del PNV caerían a 2 o 3.

Entre los partidos regionalistas, la encuesta da asimismo entre 4 y 5 escaños a Adelante Andalucía (sur), que se estrenaría en el Congreso español; 2 diputados a Bloque Nacionalista Galego y 1 a la coalición de Primero Canarias-CC, en las islas Canarias situadas en el Atlántico.

Esta encuesta se ha realizado con un estudio continuado entre el 12 y 28 de noviembre con 19 mil 500 entrevistas.

El sondeo hecho público por la Séptima pronostica que el PSOE, con el 33 por ciento de los votos, lograría entre 132 y 138 escaños, mientras que el PP, con el 30.2 por ciento, obtendría entre 121 y 127 (a los que habría que sumar los 2 que otorga a PP-UPN), y Vox, con el 15.3 por ciento, entre 44 y 51.

Por su parte, Frente Amplio, con el 7 por ciento, tendría una representación en el Congreso de entre 9 y 12 escaños.

Con información de EFE