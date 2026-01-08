Regresan a clases este lunes 661 mil 335 estudiantes de Educación Básica

_-Reanudan actividades en los 5 mil 035 planteles de Educación Básica en todo el estado_
Tras la conclusión del periodo vacacional decembrino, este próximo lunes
regresarán a clases 661 mil 335 estudiantes de Preescolar, Primaria y Secundaria,
para continuar con las actividades correspondientes al segundo semestre del ciclo
escolar 2025- 2026.
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD)
informa que las actividades serán reanudadas en los 5 mil 035 planteles de
Educación Básica con que se cuenta en la entidad.
Junto con el alumnado retornarán a las aulas 32 mil 332 maestras y maestros,
quienes previamente participan en los talleres intensivos para personal docente y
con funciones de dirección.
De acuerdo con el calendario oficial establecido por la Secretaría de Educación
Pública (SEP), el 30 de enero, 27 de febrero, 27 de marzo, 29 de mayo y 26 de junio
se llevarán a cabo las sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo cual, el
alumnado no acudirá a clases.
Además, habrá suspensión de labores el 02 de febrero con motivo del Aniversario de
la Constitución; el 16 de marzo por el Natalicio de Benito Juárez; el 1 y 5 de mayo
por el Día del Trabajo y la Conmemoración de la Batalla de Puebla, así como el 15
del mismo mes por el Día del Maestro.
El fin de ciclo escolar 2025-2026 en Educación Básica concluirá el 15 de julio para
el alumnado y el 17 de julio para el personal docente y administrativo.
El proceso de preinscripción a preescolar, primer grado de primaria y primer grado
de secundaria para el siguiente ciclo lectivo, será del 3 de febrero al 13 de febrero de
2026.