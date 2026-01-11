Regresan a clases 23.4 millones de alumnos de educación básica

Este lunes 12 de enero marcará el regreso a clases de 23.4 millones de alumnas y alumnos de educación básica.

Ello representa el fin de las vacaciones decembrinas.

Junto a los alumnos volverán a las aulas 1.2 millones de docentes.

Por grado serán 243 mil niños de educación inicial; 4.1 millones de preescolar; 12.8 millones de primaria y 6.3 millones de secundaria.

Cabe destacar que para el ciclo escolar 2026-2027 se entregará un apoyo anual de 2 mil 500 pesos por alumno de primaria, a fin de garantizar sus útiles escolares y uniformes.

Asimismo, el pasado 5 de enero la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar inició la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar de la Beca Universal Rita Cetina para 1 millón 53 mil 215 estudiantes de secundarias públicas.

Se entregará un apoyo de mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos por cada estudiante de secundaria que la integre.

En cuanto al bachillerato y universidad, las clases iniciaron el pasado 5 de enero con casi 5.5 millones de jóvenes de 21 mil escuelas públicas y privadas.

El ciclo escolar 2025-2026 concluirá el 15 de julio.

