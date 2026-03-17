Regresan a Atascaderos 300 personas, se mantiene operativo de seguridad

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda indicó que ya son 200 personas las que han retornado a sus hogares en la comunidad de Atascaderos, municipio de Guadalupe y Calvo.

Señaló que están en camino otro grupo de personas, en coordinación con diversas autoridades y en un operativo de seguridad que se mantendrá para dar tranquilidad a la población.

De la Peña Grajeda indicó que el retorno de personas abarca tanto a quienes se alojaron en Hidalgo del Parral, como de la ciudad de Chihuahua, Delicias y Cuauhtémoc.