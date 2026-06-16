Avanza profesionalización policial en Chihuahua bajo coordinación encabezada por Gilberto Loya

• 74 policías municipales iniciaron proceso de capacitación este lunes

Un total de 74 policías municipales de 11 ayuntamientos de Chihuahua iniciaron este lunes un proceso intensivo de capacitación en el Instituto Estatal de Seguridad Pública (IESP), como parte de la estrategia impulsada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, para homologar la formación policial y fortalecer la coordinación en materia de seguridad entre el Estado y los municipios.

La capacitación forma parte del convenio de colaboración firmado en mayo pasado entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y diversos municipios para profesionalizar a sus corporaciones. En esta etapa del proyecto, participan 49 hombres y 25 mujeres provenientes de Namiquipa, Madera, Jiménez, Buenaventura, Ocampo, Cusihuiriachi, Batopilas, Hidalgo del Parral, Balleza, Saucillo y Ahumada.

El programa de Formación Inicial Equivalente para Policía de Proximidad se desarrollará del 15 al 19 de junio y contempla 540 horas de instrucción especializada orientadas al fortalecimiento de capacidades operativas, atención ciudadana y actuación bajo estándares homologados.

Entre las materias que recibirán los elementos destacan defensa policial, manejo de manifestaciones y reuniones, protección civil y primeros auxilios, disciplina policial, proximidad social y procedimientos operativos.

En las próximas semanas se incorporarán elementos de otros municipios firmantes del convenio, entre ellos Ascensión, Moris, Ojinaga, San Francisco de Conchos y Uruachi, con el objetivo de consolidar un modelo estatal de seguridad basado en la capacitación continua y la profesionalización de las corporaciones municipales.