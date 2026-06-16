Detienen a pareja con más de medio kilo de cristal y 9 mil 650 pesos en efectivo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) detuvieron a un hombre por presuntos delitos contra la salud y a una mujer por promoción de conductas ilícitas, luego de asegurarles 503 gramos de una sustancia con características propias de la metanfetamina conocida como cristal, así como 9 mil 650 pesos en efectivo, durante un operativo de vigilancia en la ciudad de Chihuahua.

Los hechos ocurrieron la tarde del 15 de junio en la colonia Praderas del Sur, cuando policías estatales realizaban recorridos preventivos, como parte de las operaciones policiales instruidas por el secretario de Seguridad Pública Gilberto Loya.

En el lugar, se detectó a una pareja que reaccionó de manera agresiva, con insultó verbalmente hacia los agentes.

Ante esta conducta, los oficiales se aproximaron y solicitaron una inspección preventiva. Durante la revisión corporal practicada al masculino, identificado como Jonathan Alexis M. M., de 30 años, se localizó una bolsa negra que contenía un paquete de plástico transparente con presunto cristal.

Tras el hallazgo, los agentes informaron al detenido que sería puesto a disposición del Ministerio Público Federal por la probable comisión de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Al momento de la detención, la mujer que lo acompañaba, Emma Estefanía C. F., de 29 años, presuntamente ofreció a los policías la cantidad de 9 mil 650 pesos para evitar que el hombre fuera arrestado. Debido a esta acción, fue detenida por la probable comisión del delito de promoción de conductas ilícitas.

Ambas personas fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para su puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

La SSPE mantiene recorridos de prevención y vigilancia en la entidad, por encomienda del secretario Gilberto Loya, con el objetivo de combatir la conducta delictiva y fortalecer la seguridad pública.