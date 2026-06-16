Abierta Comisión de Gobernación a analizar propuesta enviada por Pérez Cuéllar; atentos a que no venza el plazo: Memo Ramírez

El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, informó que estarán atentos a revisar y analizar la propuesta enviada por el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, el cual busca que se aplique el Parlamento Abierto a la reforma que el PAN pidió legislar respecto a la paridad de género en la gubernatura.

“Es un oficio que apenas se acaba de presentar en la Oficialía de Partes, todavía no lo turnan, así que desconozco exactamente en qué términos viene, pero comentarles que cualquier oficio que cumpla con los requisitos legales o que haga una solicitud ya sea al Pleno, al Honorable Congreso o a la Comisión de Gobernación, se le va a dar el trámite correspondiente de acuerdo al marco jurídico que nos rige, que es la ley orgánica del Congreso del Estado y su reglamento interior. Y de ahí estaremos analizándolo, turnándolo e informando a todos los integrantes de esta Comisión”, señaló Ramírez Gutiérrez.

Respecto a la viabilidad de que se lleve a cabo un Parlamento Abierto en ese punto en específico, que es el de legislar sobre la paridad de género en las candidaturas al Gobierno del Estado, el también presidente del Congreso explicó que “habría que analizarlo. Tenemos 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Tenemos ya el tiempo muy recortado, entonces estaremos analizándolo y estaremos viendo en la Comisión de Gobernación qué es lo que procede. Tenemos hasta el primero de julio para poder legislar en esa materia antes de que se nos venza el plazo”.

Asimismo, el diputado Guillermo Ramírez reiteró que “la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales siempre ha estado abierta al diálogo, abierta a todas las solicitudes, y en ese sentido, estaremos dando a conocer a los integrantes lo conducente, actuaremos conforme a la ley”.