Foro Educa Chihuahua 2026 reune a más de 200 participantes en una Jornada de Innovación Educativa

Con la participación de más de 200 asistentes entre docentes, directivos, autoridades educativas, madres y padres de familia, concluyó con gran éxito el Foro Educa Chihuahua 2026, un espacio de encuentro, aprendizaje y colaboración impulsado por Calidad Educativa Compromiso de Todos, A.C., con el respaldo de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. (FECHAC).

Durante la jornada, once instituciones educativas compartieron proyectos innovadores y buenas prácticas que están generando un impacto positivo en sus comunidades escolares, demostrando que la educación se fortalece cuando existe trabajo colaborativo, creatividad y compromiso con el desarrollo integral de niñas y niños.

El evento contó con la presencia de autoridades educativas y representantes de distintos niveles de gobierno, quienes destacaron la importancia de generar espacios que permitan visibilizar experiencias exitosas, promover la participación activa de las comunidades escolares y fortalecer la calidad educativa en el estado.

Entre los proyectos presentados se abordaron temas como el fomento a la lectura, el aprendizaje basado en experiencias, el desarrollo socioemocional, la participación comunitaria, las matemáticas creativas y la innovación educativa, reflejando el esfuerzo y la dedicación de docentes, estudiantes y familias.

Durante su mensaje de bienvenida, el Arq. Óscar Eduardo Núñez Elías, presidente de Calidad Educativa Compromiso de Todos, destacó que el Foro Educa se ha consolidado como una plataforma para compartir experiencias que inspiran y motivan a otras escuelas a implementar acciones que favorezcan ambientes de aprendizaje más inclusivos, participativos y significativos.

Asimismo, se reconoció la valiosa participación de cada una de las escuelas expositoras y el respaldo de FECHAC, aliado estratégico que continúa impulsando iniciativas enfocadas en fortalecer la educación y el desarrollo social de las comunidades chihuahuenses.

El Foro Educa Chihuahua 2026 cerró con una reflexión colectiva sobre el papel transformador de la educación y la importancia de seguir construyendo redes de colaboración entre escuelas, familias, sociedad civil y autoridades para generar mayores oportunidades de aprendizaje para las nuevas generaciones.

Con este exitoso encuentro, Calidad Educativa Compromiso de Todos reafirma su compromiso de seguir promoviendo espacios que impulsen la innovación, el intercambio de experiencias y la mejora continua de la educación en Chihuahua.