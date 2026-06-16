Inspeccionan la UBR, aseguran 3 objetos no permitidos

– Inspeccionan a 778 personas privadas de la libertad en operativo extraordinario en el CERESO No. 2

Por instrucciones del secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, la SSPE realizó una revisión extraordinaria en el CERESO Estatal No. 2 de Chihuahua, donde participaron 95 elementos estatales y federales.

Como resultado del operativo fueron inspeccionadas 778 Personas Privadas de la Libertad (PPL) y 376 estancias, logrando el aseguramiento de 3 objetos prohibidos y el retiro de diversos artículos no permitidos al interior del centro penitenciario.

La intervención forma parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad al interior de los ceresos del estado y contó con la presencia de representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), quienes dieron seguimiento a las actividades desarrolladas durante la revisión.

Derivado de estas acciones, se retiraron excedentes de prendas de vestir y diversos objetos hechizos considerados no permitidos, entre ellos juegos de mesa modificados, figuras elaboradas artesanalmente y espejos, procediéndose conforme a los protocolos establecidos para su disposición y destrucción.

La SSPE refrenda su compromiso de mantener centros penitenciarios seguros para las personas privadas de la libertad, sus visitantes y el personal de custodia.