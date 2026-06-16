Camargo y Jiménez registraron las mayores lluvias, se atendieron reportes de inundaciones y árboles caídos

-Camargo registró la cifra más alta de lluvia acumulada con 16.6 milímetros; Chihuahua capital tuvo 14 milímetros

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) dio a conocer, con base en la información de las unidades municipales, las incidencias derivadas de las precipitaciones pluviales registradas durante la tarde y noche del lunes 15 de junio en la entidad.

Según el reporte oficial, en Ciudad Juárez, se reportaron tres cortos circuitos, dos inundaciones, un vehículo varado y un árbol caído.

En Jiménez, se tomó nota de un corto circuito, tres inundaciones y un árbol caído, mientras que en Moris, se reportaron dos casas con daños en el techo. En Camargo se reportó la inundación de un inmueble.

En Moris, las lluvias causaron daños en el techo de dos viviendas, en tanto que en Urique, a pesar de reportarse un aumento en el cauce del río, no se presentaron afectaciones.

En el municipio de Chihuahua, se tomó nota de la caída de varios árboles sobre la avenida Niños Héroes, situación que generó la movilización de cuerpos de emergencia y personal de servicios municipales.

Se activaron dos volantas integradas por elementos de la Policía, Bomberos y Protección Civil en las zonas norte y sur, para evaluar la situación de arroyos, ríos y calles, descartándose riesgos mayores.

De igual forma, se atendió la caída de un árbol de aproximadamente ocho metros de altura en la colonia Cerro de la Cruz, a la altura de Privada de Ramírez y calle 66ª, el cual quedó recargado sobre un vehículo sin presentar daños aparentes en la unidad.

Asimismo, se detectaron encharcamientos y circulación vehicular lenta en diversos sectores, sin encontrar vehículos atrapados, personas en situación de riesgo ni afectaciones que requirieran intervenciones mayores.

Otros municipios como Camargo, Guachochi, Bachíniva, Guerrero y Manuel Benavides presentaron lluvias de moderadas a dispersas.

En cuanto a la lluvia acumulada en las últimas 24 horas, destacan: Camargo con 16.6 milímetros (mm), Jiménez 16.4 mm, Chihuahua 14 mm, Santa Isabel 8.2 mm, Parral 7.4 mm, Nuevo Casas Grandes 6.6 mm, Coronado 5.3 mm, Satevó 3.6 mm, Balleza 2 mm, San Francisco de Borja 1.4 mm y Cuauhtémoc 0.2 mm.