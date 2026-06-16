Encabeza Santiago De la Peña ceremonia de graduación de 754 estudiantes del COBACH Plantel 1

El Secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña en representación de la Gobernadora Maru Campos, asistió a la ceremonia de graduación de 754 estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (COBACH) Plantel 1 de la generación 2023-2026.

De la Peña destacó que hoy celebran años de esfuerzo, de tareas entregadas a tiempo, de amistades que seguramente durarán toda la vida y, sobre todo, de sueños que comienzan a tomar forma.

“Para el Gobierno del Estado la educación es una prioridad y una de las herramientas más importantes para construir oportunidades y un mejor futuro”, agregó.

El funcionario estatal señaló que la administración encabezada por Maru Campos mantiene el compromiso de impulsar acciones que permitan a las y los jóvenes continuar preparándose y desarrollar plenamente su talento.

Santiago De la Peña reconoció el papel que juegan madres y padres de familia, así como el personal docente, administrativo y académico que acompaño a las y los estudiantes durante este proceso.

Para finalizar, invitó a las y los graduados a seguir persiguiendo sus metas con responsabilidad, convencido de que su talento y preparación serán claves para el desarrollo de Chihuahua.