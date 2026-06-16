Invierte Gobierno del Estado 39 mdp para combatir plaga en producción de chile

_Refuerzan acciones de control fitosanitario para proteger uno de los cultivos más importantes de la entidad_

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), ha destinado desde el 2021, 39 millones de pesos (mdp) para fortalecer las acciones de control y erradicación del picudo del chile, para complementar los apoyos federales y reafirmar su compromiso con la sanidad vegetal y el desarrollo sostenible del campo.

Estas acciones se realizan en coordinación con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chihuahua (Cesavech), mediante campañas fitosanitarias permanentes orientadas a prevenir y controlar esta plaga, considerada una de las principales amenazas para la producción de chile en la entidad.

El gusano picudo(Anthonomus eugenii) representa uno de los mayores retos fitosanitarios para este cultivo, debido a que puede ocasionar pérdidas de hasta el 90 por ciento de la producción cuando no se aplican medidas oportunas de manejo y control.

Como parte de esta estrategia, recientemente se llevó a cabo una intervención fitosanitaria en un predio de chile serrano del municipio de Saucillo, donde personal técnico realizó labores de monitoreo, muestreo y aplicación de diversas medidas para contener la presencia de la plaga y reducir el riesgo de dispersión hacia otras zonas productivas.

Juan Ángel Guzmán Machado, coordinador del Programa de Manejo Fitosanitario de Hortalizas del Cesavech, informó que estas acciones se desarrollan de manera coordinada entre las juntas locales de sanidad vegetal, el Gobierno del Estado y el propio comité, con el objetivo de respaldar a los productores y proteger un cultivo que genera una importante actividad económica en diferentes regiones de la entidad.

Durante la revisión realizada en el predio atendido se detectó una infestación del 43 por ciento, por lo que se implementaron medidas de control inmediato y acciones complementarias para disminuir la incidencia de la plaga.

Cabe destacar que Chihuahua ocupa el segundo lugar nacional en producción de chile, con una superficie cercana a las 33 mil hectáreas establecidas por ciclo agrícola.

Esta actividad genera rendimientos promedio de entre 20 y 22 toneladas por hectárea y un valor de producción aproximado de 6 mil 600 mdp anuales, por lo que su protección resulta estratégica para la economía estatal.

La SDR reiteró que continuará trabajando junto con los organismos auxiliares de sanidad vegetal para preservar la productividad de los cultivos y fortalecer la competitividad del campo chihuahuense.